Екологи: корпорації лише зображають боротьбу з викидами

Багато хто з найбільших промислових гігантів світу не виконують взятих на себе зобов'язань щодо перебудови виробництва на нульові викиди парникових газів. Про це йдеться у звіті, підготовленому організацією New Climate Institute, повідомляє Газета.ru.

Серед компаній, що фігурують у списку – Google, Amazon, Ikea, Apple та Nestle. Аналіз діяльності 25 провідних компаній показав, що в кращому випадку вони готові скоротити викиди на 23% до 2030 року, що далеко від виконання закликів вчених щодо зниження викидів вдвічі для обмеження зростання температури атмосфери в півтора градуса.

"Від багатьох компаній я очікував більшого, враховуючи їхнє дуже позитивне сприйняття, таких, як Ikea, Unilever і Nestlé" , - заявив Guardian Томас Дей, співавтор дослідження.

У звіті йдеться, наприклад, що всупереч власним обіцянкам знизити наполовину викиди до 2030 року, компанія Nestle зможе знизити їх лише на 18%. Представники деяких компаній вже встигли відповісти журналістам, що не погоджуються з висновками дослідження.