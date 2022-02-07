Другий кросовер Bentley: коли з'явиться і яким він буде

Bentley Bentayga – перший кросовер в історії британської марки, друга модель у цьому сегменті дебютує у 2025 році, але теж буде піонером – першим електрокаром автовиробника, повідомляє Российская газета.

Згідно з новою стратегією Bentley, у 2025 році дебютує перший електрокар, і до 2030-го щорічно виходитиме за новинкою з суто електричним приводом.

Інвестиції в проєкт становитимуть 258,2 млрд доларів, які, зокрема, вкладуть у модернізацію заводу в Крю.

Правда, поки не зовсім зрозуміло, на якій платформі побудують електричний кросовер Bentley: найочевидніший і маловитратний варіант - платформа PPE, розроблена Audi, проте є версія, що британці займатимуться створенням власної модульної "візка" для своїх електрокарів.

Керівник компанії Адріан Холлмарк заявив, що компанія створюється заново, і нещодавно представлена стратегія Beyond100 є найамбіційнішою, яка спрямована не тільки на перегляд Bentley як еталона розкоші, але й на забезпечення сталого розвитку компанії в цілому, що досягається внаслідок зосередження всіх рушійних сил всередині країни.