Російський генерал у відставці зажадав від Путіна піти з посади

Глава "Загальноросійського офіцерського зібрання" генерал-полковник у відставці Леонід Івашов повідомив, що організація вимагає від президента РФ Володимира Путіна відмовитися від злочинної політики провокування війни та покинути посаду, повідомляє УНІАН.

Влада РФ штучно і з корисливих цілей нагнітає ситуацію навколо України, написав генерал у зверненні до Путіна та росіян.

Івашов зазначив, що головна загроза РФ є внутрішньою, і вона йде від моделі держави, якості влади та стану суспільства.

"А що сьогодні загрожує існуванню самої Росії, і чи є такі загрози? Можна стверджувати, що дійсно загрози є – країна на межі завершення своєї історії. Всі життєво важливі сфери, зокрема демографія, стійко деградують, а темпи вимирання населення б'ють світові рекорди. І деградація має системний характер..." , – йдеться у зверненні.

Генерал додав, що російська модель держави нежиттєздатна, система влади та управління повністю непрофесійна й недієздатна, суспільство пасивне і неорганізоване, і в "такому стані будь-яка країна довго не живе".

У "Загальноросійському офіцерському зібранні" вважають, що керівництво Росії розуміє, що не може вивести країну з системної кризи, а це може призвести до повстання народу і зміни влади, і "за підтримки олігархату, корумпованого чиновництва, підгодованих ЗМІ й силовиків, вирішило активізувати політичну лінію на остаточне руйнування російської державності та винищення корінного населення країни".

"Війна є тим засобом, який вирішить це завдання з метою утримати на деякий час свою антинаціональну владу і зберегти награбовані у народу багатства. Іншого пояснення ми припустити не можемо" , – підкреслив генерал.

У зверненні також йдеться, що застосування військової сили проти України, зокрема, поставить під питання існування самої російської держави та "назавжди зробить росіян і українців смертельними ворогами".