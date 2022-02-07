Ердоган втретє стане кандидатом у президенти Туреччини
Турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган утретє стане кандидатом у президенти країни на виборах у червні 2023 року. Про це заявив голова Партії Національного руху Девлет Бахчелі, повідомляє Лента.Ру.
Ердоган представлятиме "Альянс народу" - об'єднання керівної Партії справедливості та розвитку (ПСР) та ПНР. За словами Бахчелі, жодних перешкод для переобрання Ердогана немає.
"Наш кандидат у президенти зрозумілий, це Реджеп Тайіп Ердоган. Я вірю, що пан Ердоган переможе з великим відривом на виборах у червні 2023 року, і "Альянс народу" також здобуде нову перемогу. Ми зробимо все можливе, щоб президент міг бути обраний як мінімум на три терміни", - заявив глава ПНР.