Ердоган втретє стане кандидатом у президенти Туреччини

Турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган утретє стане кандидатом у президенти країни на виборах у червні 2023 року. Про це заявив голова Партії Національного руху Девлет Бахчелі, повідомляє Лента.Ру.

Ердоган представлятиме "Альянс народу" - об'єднання керівної Партії справедливості та розвитку (ПСР) та ПНР. За словами Бахчелі, жодних перешкод для переобрання Ердогана немає.