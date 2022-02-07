СБУ повідомила про викриття під Вінницею збуту арсеналу автоматів та гранат

Служба безпеки України в ході масштабної спецоперації у Вінницькій області нейтралізувала потужне злочинне угруповання, яке займалось збутом зброї та боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба﻿ СБУ.

Серед вилученого у зловмисників – автомати Калашникова зі спорядженими магазинами та бойові гранати. Лідерів банди наразі затримано.

За даними слідства, до складу угруповання входило декілька осіб, у тому числі зловмисники, які були раніше засуджені за скоєння тяжких злочинів. Встановлено, що вони постачали вогнепальну зброю та боєприпаси для інших представників кримінальних кіл.

Під час обшуків правоохоронці виявили:

2 автомати АКС-74 і АКМС з чотирма спорядженими магазинами,

3 гранати Ф-1 та РГН,

8 пістолетів ТТ, Браунінг, ПМ і Наган,

майже 300 набоїв до стрілецької зброї,

засоби зв’язку,

гроші, одержані злочинним шляхом.

фото СБУ

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

фото СБУ

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 28 КК України.