СБУ повідомила про викриття під Вінницею збуту арсеналу автоматів та гранат

СБУ повідомила про викриття під Вінницею збуту арсеналу автоматів та гранат
Фото: СБУ

Служба безпеки України в ході масштабної спецоперації у Вінницькій області нейтралізувала потужне злочинне угруповання, яке займалось збутом зброї та боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба﻿ СБУ.

Серед вилученого у зловмисників – автомати Калашникова зі спорядженими магазинами та бойові гранати. Лідерів банди наразі затримано.

За даними слідства, до складу угруповання входило декілька осіб, у тому числі зловмисники, які були раніше засуджені за скоєння тяжких злочинів. Встановлено, що вони постачали вогнепальну зброю та боєприпаси для інших представників кримінальних кіл.

Під час обшуків правоохоронці виявили:

  • 2 автомати АКС-74 і АКМС з чотирма спорядженими магазинами,
  • 3 гранати Ф-1 та РГН,
  • 8 пістолетів ТТ, Браунінг, ПМ і Наган,
  • майже 300 набоїв до стрілецької зброї,
  • засоби зв’язку,
  • гроші, одержані злочинним шляхом.
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фото СБУ

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

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фото СБУ

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 28 КК України.

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