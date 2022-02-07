СБУ повідомила про викриття під Вінницею збуту арсеналу автоматів та гранат
Служба безпеки України в ході масштабної спецоперації у Вінницькій області нейтралізувала потужне злочинне угруповання, яке займалось збутом зброї та боєприпасів.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Серед вилученого у зловмисників – автомати Калашникова зі спорядженими магазинами та бойові гранати. Лідерів банди наразі затримано.
За даними слідства, до складу угруповання входило декілька осіб, у тому числі зловмисники, які були раніше засуджені за скоєння тяжких злочинів. Встановлено, що вони постачали вогнепальну зброю та боєприпаси для інших представників кримінальних кіл.
Під час обшуків правоохоронці виявили:
- 2 автомати АКС-74 і АКМС з чотирма спорядженими магазинами,
- 3 гранати Ф-1 та РГН,
- 8 пістолетів ТТ, Браунінг, ПМ і Наган,
- майже 300 набоїв до стрілецької зброї,
- засоби зв’язку,
- гроші, одержані злочинним шляхом.
Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 28 КК України.