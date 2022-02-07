Біткоїн та Ethereum почали активно дорожчати

З початку 2022 року найдорожча криптовалюта кілька разів опинялась в червоній зоні. Разом з біткоїном обвалися й інші цифрові монети. Аналітики все частіше говорили про неминучість криптозими, але тиждень, що завершився, став для ринку поворотним, повідомляє УНІАН.

7 лютого ціна біткоїна досягла позначки в $43 тис. вперше з 20 січня. За добу криптовалюта подорожчала на 3%, зростання за тиждень склало 13%. А за нею додали й інші.

Друга за величиною криптовалюта у світі Ethereum за останній тиждень подорожчала на 17% та перевищила позначку в $3 тис. Найбільше зростання в топ-10 монет з капіталізації продемонструвала монета Solana (22%), яку багато криптоекспертів називають одним з найперспективніших активів 2022.

Решта криптовалюта поза топ-10 теж ростуть. Наприклад, улюблена криптовалюта Ілона Маска Dogecoin за минулий тиждень додала на 10%, а "її вбивця" Shiba Inu – на всі 33%. Загалом же крипторинок до кінця тижня досяг капіталізації в 1,9 трильйона доларів.

Зображення Coinmarketcap

Раніше аналітики спрогнозували курс біткоїна на 2022 рік. Найреалістичнішим варіантом називають подорожчання до $100 тис. Ця позначка ще задовго до досягнення біткоїна $20 тис. або $50 тис. фігурувала в ЗМІ як справедлива ціна першої криптовалюта.