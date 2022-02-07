В українських сховищах скорочуються запаси газу: відбір палива зменшено

За сім днів запаси газу у підземних сховищах (ПСГ) України скоротилися на 3,6%, або на 407 млн кубометрів, повідомляє УНІАН.

Як йдеться на сайті Державної компанії "Оператор ГТС України", станом на 5 лютого запаси природного газу становили 11,04 млрд кубометрів при максимальній ємності 31 млрд куб. м.

Відбір газу зі сховищ сповільнився відносно минулого тижня до 50-60 млн кубометрів на добу за рахунок потепління.

На сьогодні українські газові сховища заповнені на 35,4%.

У порівнянні з початком лютого 2021 року зараз запаси в ПСГ менше на 46,4% (20,6 млрд куб.м).