Китаю перестали платити за боргами

Політика масового кредитування країн, яку протягом останніх десятиліть проводила китайська влада, призвела до того, що багато урядів перестали платити за боргами. Дефолти за такими кредитами відбуваються частіше, ніж за зобов'язаннями перед усіма країнами Паризького клубу (об'єднання розвинених країн-кредиторів), йдеться у дослідженні Світового банку, повідомляє Лента.Ру.

Ситуація тривалий час залишалася загадкою для експертів, бо умови, на яких офіційний Пекін та держбанки роздавали позики, були вкрай непрозорими та закритими. Автори доповіді заявляють, що половина китайських кредитів не відображалася в офіційній борговій статистиці, оскільки Китай вимагав від позичальників повної конфіденційності.

Прихованими залишаються і дефолти низки країн. Найчастіше контракти складено таким чином, що врегулювати їх можна лише за допомогою двосторонніх переговорів, причому дані не можна виносити на публіку.

Попри такі жорсткі умови, країни з високим рівнем кредитного ризику масово зверталися до Китаю. Ситуація ускладнювалася тим, що китайські кредитні організації (найчастіше Export-Import Bank of China і China Development Bank) видавали кредити на невеликий термін і до того ж за високими ставками.

У дослідженні зазначено, що Пекін вже змінив свою поведінку, але проблеми з виданими раніше боргами залишаються. Швидше за все вони призведуть до нових дефолтів, у тому числі під виглядом реструктуризації, коли умови боргу багаторазово змінюються.

Політика Китаю нагадує ту, що проводили країни Паризького клубу у 1980-х роках. Тоді вони рідко списували основне тіло боргу, віддаючи перевагу відстроченню платежів. Практику списань розвинуті країни стали масово застосовувати лише 2000-ті роки.

З 2008 року, якщо зважати на приховані дефолти, Китай зіткнувся з 71 реструктуризацією позик, тобто, по суті, з невиплатою боргів. На неї пішли африканські країни, Куба, Ірак, Казахстан, Киргизія, Україна, Таджикистан, Венесуела. Нерідко умовою реструктуризації стала передача Китаю певних активів, зокрема видобуток корисних копалин. Усі кредитори Паризького клубу разом узяті допустили лише 68 реструктуризацій.

Раніше Інститут міжнародних фінансів підрахував, що загальний борг країн з урахуванням заборгованості урядів, населення та компаній у третьому кварталі 2021 року зріс до рекордних 92,6 трильйона доларів. При цьому 80% загального зростання припало на Китай.