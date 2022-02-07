Оборот готівки в Україні зріс за 2021 рік ще на 20%

Обсяг надходжень готівки до кас українських банків за 2021 рік зріс на 19,1% до 2521 млрд грн. Обсяг видачі готівки із кас банків зріс на 15% до 2586 млрд грн, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними пресслужби Національного банку України (НБУ), у топ-4 касових операцій з видачі готівки потрапили видачі (% від загального обсягу видатків):

за операціями клієнтів із використанням платіжних карток - 75%;

для придбання іноземної валюти в клієнтів - 7,7%;

для підкріплення операторів поштового зв’язку - 4,9%;

з рахунків за вкладами фізичних осіб - 4,7%.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):

операції клієнтів із використанням платіжних карток - 33,2%;

торговельна виручка - 31,7%;

виручка від усіх видів послуг - 12,4%.

Нагадаємо, загальна сума готівки, що перебувала в обігу в Україні на 1 січня 2022 року, становила 627,6 млрд грн. Це на 69,1 млрд грн, або на 12,4% більше, ніж на 1 січня 2021 року - 558,5 млрд грн.