У роботі Telegram стався масштабний збій

У понеділок, 7 лютого, у роботі популярного месенджера Telegram стався масовий збій. Переважно проблеми з роботою програми спостерігаються на території Європи, повідомляє Обозреватель.

Користувачі почали повідомляти про проблеми із роботою Telegram близько 10:30.

Третина всіх звернень щодо працездатності програми стосувалися проблем з надсиланням повідомлень. Крім того, люди також зазначають, що не можуть увійти до програми.

Варто зазначити, що, згідно з даними порталу, проблеми з роботою месенджера Telegram спостерігаються також і на території України.

У Telegram стався масовий збій. Джерело: Downdetector