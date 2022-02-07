Запаси вугілля на складах ДК ТЕС України збільшились на 5,8%

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій генкомпаній (ДК ТЕС) України в період з 31 січня до 7 лютого 2022 року збільшилися на 5,8% (на 38,3 тис. тонн) – до 695,5 тис. тонн, свідчать дані Міністерства енергетики, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", з початку року запаси зросли в 1,6 раза (на 31 грудня 2021 року – 435,7 тис. тонн), також вони в 1,8 рази більші, ніж роком раніше (на 8 лютого 2021 року – 384,4 тис. тонн).

Як повідомлялося, постачання вугілля на склади ДК ТЕС України у січні 2022 року збільшилося на 8% (на 148,2 тис. тонн) порівняно з груднем 2021 року – до 1 млн 990,7 тис. тонн. В т.ч. постачання імпортного вугілля склали 643,4 тис. тонн (+1,6 раза), вугілля українського видобутку – 1 млн 347,3 тис. тонн (-6,5%).