В Україну прибудуть міністри закордонних справ чотирьох країн

Міністри закордонних справ Німеччини, Чехії, Австрії та Словаччини 7 і 8 лютого перебуватимуть в Україні на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, повідомляє Радіо Свобода.

"Міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть координація зусиль в рамках Нормандського формату, втілення комплексного пакету стримування Росії, розвиток торговельних відносин, зміцнення енергетичної безпеки, активізація діалогу щодо історичної відповідальності Німеччини перед Україною" , – йдеться у повідомленні.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок також планує відвідати лінію розмежування на сході України.

Кулеба та його чеський, австрійський та словацький колеги проведуть переговори, ключовими темами яких стане підтримка України в протидії російській агресії, втілення комплексного пакета стримування Росії, зміцнення безпекової взаємодії, підтримка економічної та фінансової стабільності України.

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