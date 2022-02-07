"єПідтримка" для підлітків: постанова набула чинності

Набула чинності постанова уряду, яка розширює дію державної програми "єПідтримка" про виплату тисячі гривень за повну вакцинацію від COVID-19 на підлітків. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №68 від 2 лютого, повідомляє Укрiнформ.

Документ передбачає надання можливості отримати допомогу у розмірі тисячі гривень громадянам України віком від 14 років для придбання послуг у сфері культури, фізичної культури та спорту, освіти, друкованих засобів масової інформації, товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських виробів.

Як повідомлялося, 19 грудня 2021 року запрацювала державна програма "єПідтримка", яка передбачає виплату тисячі гривень громадянам, які пройшли повну вакцинацію проти COVID-19. Кошти може отримати кожен громадянин України, який досяг 18 років та має у "Дії" зелений COVID-сертифікат вакцинації.

Уряд 19 січня 2022 року ухвалив рішення про розширення цієї програми. З 24 січня повністю вакциновані українці віком від 60 років можуть витратити 1 тис. грн на ліки.

Кабмін також планує розширити дію програми на дітей віком від 12 років.