У ДБР заявили про викриття каналу збуту великих партій наркотиків

Державне бюро розслідувань заявило про завершення досудового розслідування щодо двох організованих злочинних груп, що підозрюються у збуті наркотиків великими партіями.

Про це йдеться в повідомленні﻿ ДБР.

Першу таку групу виявили у Львівській області. За даними слідства, начальник оперативного підрозділу разом з трьома своїми підлеглими протягом 2020-2021 років продавали у Львові амфетамін, героїн, метадон та інші наркотичні речовини.

Фото: ДБР

"Учасників групи обвинувачують у: незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів (ч. 1-3 ст. 307 КК України); завідомо неправдивому повідомленні про вчинення злочину та притягнення невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 372 КК України); правопорушенні, вчиненому групою осіб за попередньою змовою (ч. 2-3 ст. 28 КК України)" , – йдеться в повідомленні.

Другу групу підозрюваних наркоторговців затримали у Мелітополі. За даними слідства, затримані налагодили збут наркотиків великими партіями на території Запорізької області.

"Відомо, що оперуповноважений одного з відділів Запорізького райуправління поліції організував масштабну схему зі збуту наркотичних засобів. До протиправної діяльності він залучив заступника начальника цього ж відділу поліції, свою дружину та знайомого" , – відзначили в повідомленні.

Працівники ДБР зафіксували факти продажу підозрюваними наркотичних засобів на загальну суму майже 100 тисяч гривень.

Фото: ДБР

"Члени злочинної організованої групи підозрюються у незаконному придбанні, виготовленні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів (ч. 3 ст. 307 КК України) та заволодінні психотропними речовинами, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 308 КК України)" , – додали в ДБР.

За цими звинуваченнями обом групам затриманих передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.