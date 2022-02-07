Донька Констянтина Меладзе прийшла на "Голос країни": реакція суддів

Напередодні відбувся третій випуск шоу "Голос країни" 12 сезон, де продовжувались "сліпі прослуховування". Однією з учасниць стала 17-річна Лія Меладзе, яка вирішила "вийти з тіні батька", повідомляє 24 Канал.

На сцені "Голосу країни" дівчина заспівала пісню Леонарда Коена Hallelujah. Проникливе виконання молодої артистки одразу розвернуло крісло Святослава Вакарчука, а згодом усіх трьох інших суддів – Надю Дорофєєву, Олю Полякову та Потапа.

Українські судді засипали компліментами дівчину навіть після того, коли дізнались, що вона донька знаменитого російського продюсера.

"Це класний трамплін для того, щоб вийти з тіні батька. Момент почати власне творче життя. Я знаю, що твій тато тобою дуже пишається" , – Потап.

Лія Меладзе на "Голосі країни": дивіться відео онлайн

Вибір Лії

Дівчина після довгих вмовлянь у суддів вирішила піти в команду Дорофєєвої. Суддя була щаслива, що її команда поповнилась такою талановитою учасницею, тому радісно провела Лію за лаштунки, де на неї чекали вже друзі.

У відеощоденнику "Голосу країни", Лія розповіла, що почала займатись музикою ще з 10 років. Вона завжди мріяла про велику сцену.