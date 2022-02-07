Осадча та Горбунов відзначили п'яту річницю весілля в Парижі

Популярні українські телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов 3 лютого відзначали п'яту річницю з дня свого весілля. Провести це свято зіркове подружжя вирішило незвичайно, і влаштували собі справжню романтичну відпустку у Парижі, повідомляє УНІАН.

Кадрами з відпочинку Осадча і Горбунов поділилися на своїх сторінках в Instagram.

"Наша святкова втеча в Париж. Наші п'ять років шлюбу будемо пам'ятати такими" , - прокоментувала відео Осадча.

Телеведучі насолоджувалися затишними сніданками в номері п'ятизіркового готелю, прогулювалися вулицями міста та не забували знімати на пам'ять особливо зворушливі кадри.

скрін instagram.com/kosadcha/