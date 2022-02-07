Міжнародні резерви України у січні зменшились на 5%

Розмір міжнародних резервів України протягом січня 2022 року скоротився на 1 653,84 млн доларів (на 5,3%), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

На 1 лютого розмір резервів склав 29 287,11 млн доларів, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом січня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 197,7 млн доларів і продав 1 511,2 млн доларів. Негативне сальдо склало 1 313,5 млн доларів. Таким чином, НБУ за місяць продав з резервів максимальний обсяг валюти з березня 2020 року.