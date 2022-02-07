Вперше у світі створено імплантат людського спинного мозку

Дослідники з Тель-Авівського університету (Центр регенеративної біотехнології Сагол) на чолі з професором Тала Двір створили імплантати людського спинного мозку для лікування паралічу, повідомляє Российская газета.

Для проєктування спинного мозку дослідники використовували клітини людини та імплантували їх у тварин із хронічним паралічем. У 80% тестів було продемонстровано відновлення здатності ходити. Таке проєктування імітує розвиток спинного мозку людських ембріонів.

"Наша технологія заснована на взяття у пацієнта невеликої біопсії жирової тканини живота", - пояснив професор Двір. Після відокремлення клітин від позаклітинного матриксу ми за допомогою генної інженерії перепрограмували клітини, повернувши їх у стан, що нагадує ембріональні стовбурові клітини. Клітини перетворюються на тривимірні імплантати нейронних мереж, що містять рухові нейрони.

Наразі дослідники готуються до клінічних випробувань на людях.