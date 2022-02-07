Фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2022 Kalush Orchestra презентували трек Stefania, з яким боротимуться за право представляти Україну на пісенному конкурсі в Італії, повідомляє 24 Канал.

Цей трек артисти написали з власних переживань і життєвих історій. Вокаліст колективу Олег Псюк раніше зізнався, що пісню написав про свою маму.

Виконавець зізнався, що раніше ніколи не присвячував пісні найріднішій, взагалі не впевнений, що їхні стосунки були настільки тісними. Однак Олег точно переконаний, що мама заслуговує на трек, який ще навіть не чула.

"Це найкраще, що я колись для неї робив. Було б дуже круто, якби цей хіт переміг, і у прямому ефірі я заспівав спеціально для неї цю пісню ще раз" , – коментував вокаліст.

Kalush Orchestra – Stefania: слухати пісню онлайн