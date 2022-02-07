Пєсков не побачив "затишшя" у ситуації навколо України

Рівень напруженості довкола України не знизився, а західні країни ігнорують питання гарантій безпеки, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.

Він зазначив, що Росія поки не бачить зниження рівня напруженості щодо можливого вторгнення Росії в Україну в останні дні, натомість немає жодного прогресу з питань гарантій безпеки Москви.

"Навряд чи можна говорити про затишшя. Ми чуємо як сипляться заяви з цього приводу зі США та європейських столиць" , - заявив Пєсков.

Представник глави РФ також зазначив, що західні країни "вважають за краще не згадувати" підняте Росією питання про гарантії безпеки.