"Рада" продовжить закупівлю контенту у продакшену, де Зеленський був провідним
Державний парламентський телеканал "Рада", який минулого року вже заплатив приватній компанії "Кінокіт" 9 млн грн, цього року заплатить цій же компанії ще близько 180 мільйонів гривень за створення передач та ток-шоу, повідомляє Страна UA.
Про це свідчить інформація на порталі публічних електронних закупівель ProZorro.
Вказано, що "Кінокіт" виграв у п'ятьох тендерах, при цьому у всіх них він був єдиним учасником конкурсу. Йдеться про такі тендери:
- 6 млн гривень на створення авторських телевізійних програм та спеціальних проєктів для цілей каналу "Рада" до 30 червня 2022 року;
- 60 млн гривень – на "Ранкове шоу телеканалу "Рада" до 31 грудня 2022 року;
- 48 млн гривень – на програму "День живцем" до 31 грудня 2022 року;
- 30 млн гривень – на програму "Новини" до 30 червня 2022 року;
- 36 млн гривень – на "Вечірнє шоу телеканалу "Рада" до 30 червня 2022 року.
Зазначимо, що у 2022 році на канал "Рада" планують витратити 378 млн грн. Тобто компанії "Кінокіт" планують виплатити майже половину річного бюджету.
Щодо компанії "Кінокіт", то за даними opendatabot, ексзасновником компанії є Володимир Оселедчик, який у 2011 році продюсував шоу "Мільйонер – гаряче крісло" з провідним Володимиром Зеленським. Ця ж компанія була одним із підрядників форуму "Україна 30", організованого компанією дружини заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.