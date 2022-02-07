Німецькі фірми залишають російський ринок

У 2021 році кількість фірм із ФРН у Росії знизилася на 8 відсотків. Німецько-російська зовнішньоторговельна палата пов'язала це з ризиком ескалації конфлікту навколо України та обов'язковим медоглядом для іноземців, повідомляє Deutsche Welle.

Німецькі експерти попереджають про загрозу масового відходу компаній із ФРН із російського ринку. У 2021 році кількість німецьких фірм у Росії скоротилася на 8 відсотків у порівнянні з попереднім роком, повідомляє агентство dpa з посиланням на дані Німецько-російської зовнішньоторговельної палати (AHK Russland).

Причиною цього є можливість переростання конфлікту навколо України у повномасштабні бойові зіткнення, загроза запровадження нових санкцій західних країн щодо Росії, а також обов'язковий медогляд для низки іноземців у РФ, зазначив голова правління AHK Russland Маттіас Шепп (Matthias Schepp). Останній захід є дискримінаційним, наголосив він.

У 2022 році ще більше фірм можуть ухвалити рішення припинити діяльність у Росії, якщо незабаром не знайти рішення, що стабілізує діловий клімат, зазначив Шепп. Він особливо виділив багатомільярдні вкладення німецького бізнесу у російську економіку.