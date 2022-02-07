Лукашенко наказав роздати зброю рятувальникам

Частину співробітників МНС Білорусі планують озброїти, щоб у разі конфлікту чи військових дій вони могли, зокрема, бути задіяні у військових цілях нарівні з армією, повідомляє Белта.

"Співробітники МНС — хлопці міцні. І не тільки хлопці. У мене вони викликають дуже серйозну повагу. Ось де б МНС не було, вони одні з найкращих, якщо не найкращі… Я хилю до того, що всі співробітники МНС, особливо за нинішнього міністра, хочуть бути силовим блоком. Силовики. Ми так їх і вважаємо" , — сказав він.

За словами Лукашенка, для того, щоб бути силовиком, треба чудово володіти зброєю.

"Моє розпорядження було, щоб ми визначили в МНС, яку частину ми озброюватимемо: хто ці хлопці, дівчата, які там служать, які носитимуть вогнепальну зброю і будуть підготовлені виключно так, як, я сказав, вони себе всюди проявляли. Хотілося б почути, наскільки ми просунулися в цьому плані, щоб МНС стало силовим блоком по-справжньому, скільки людей у нас володітиме зброєю не гірше, ніж в армії та міліції" , — сказав Лукашенко.﻿