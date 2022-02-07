Золото перевершило біткоїн

Ціни на золото з початку року залишалися стабільними і трималися вище за позначку 1800 доларів за тройську унцію, незважаючи на волатильність ринків. Дорогоцінний метал перевершив біткоїн — на відміну від криптовалюти, на нього не вплинули навіть зростання прибутковості 10-річних казначейських облігацій США та індексу долара США, повідомляє Лента.Ру.

Макроекономічний фон залишається важким через проблеми з постачанням, зростаючу інфляцію і ризики, що зберігаються через пандемію. Однак інвестиції в золото виявилися дуже стійкими, що особливо помітно в порівнянні з іншими активами, наприклад, біткоїн.

"Під показниками інфляції, процентних ставок і руху курсів валют ховаються значні потрясіння. Через це привабливість зберігання жовтого металу в портфелі підвищується, і наш прогноз середньої ціни золота на позначці в 1 925 доларів за унцію на 2022 рік підтверджується" , - заявили аналітики Bank of America.

На думку економістів, на стійкість золота також впливає переконаність у відставанні Федеральної резервної системи (ФРС) США від графіка боротьби з інфляцією та надмірне посилення економічних заходів. Експерти також зазначили, що стійкість золота на тлі сильних коливань на ринку здивувала деяких, але загалом відповідає їх оцінкам та прогнозам.

Тим не менш, аналітики швейцарського банку UBS все ще очікують у другій половині 2022 року падіння цін на золото до 1650-1700 доларів за унцію. Деякі фахівці вважають, що ринку доведеться втратити віру в плани центральних банків щодо посилення економічної політики. Тільки так ціни на золото зможуть перевищити позначку 1800 доларів за унцію.

Торік золото не чинило опір волатильності на ринку так само добре. Метал став одним з найменш прибуткових активів для інвесторів поряд з євро та облігаціями федеральної позики.