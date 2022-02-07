Названі найпопулярніші кольори автомобілів

Найпопулярніший колір автомобілів у всьому світі – білий. За даними минулого року, 35 відсотків машин випускаються саме з таким типом кузова, повідомляє Российская газета.

Лідерство білого кольору утримує протягом останніх 10 років. Результатами дослідження поділилася компанія Axalta. Друге місце у чорного та сірого кольору кузова: по 19 відсотків кожен. На третій позиції – сірий: 9 відсотків.

Далі йдуть синій (8 відсотків), червоний (5 відсотків), коричневий і бежевий (3 відсотки), зелений (1 відсоток), жовтий (1 відсоток) та інші кольори, що набрали менше відсотка.

Експерти проаналізували також розбивку за кольорами залежно від регіону. Виявилося, що найпопулярніший білий колір кузова в Китаї: 50 відсотків автомобілів там саме такого кольору. А ось у Європі білий поступився пальмою першості сірому, він набрав 27 відсотків, а білий – лише 23.

Експерти також проаналізували, які автомобілі в якому кольорі воліють купувати покупці. На європейському ринку кросовери мають переважно білий колір, спорткари, компактні та середньорозмірні автомобілі – сірий, а машини представницького класу зазвичай чорні.