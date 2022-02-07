Помер ексдепутат Верховної Ради, який підтримав анексію Криму

Помер ексдепутат Верховної Ради Борис Дейч, який 2014 року підтримав анексію Криму Росією. Йому було 84 роки, повідомляє Сьогодні.

Про це повідомив голова громадської організації "Регіональна національно-культурна автономія євреїв Криму" Анатолій Гендін.

За даними ЗМІ, Дейч помер вранці 7 лютого в одній із московських клінік, куди був доставлений із Криму після погіршення стану у зв'язку із захворюванням на COVID-19. Повідомляється, що Дейч був щеплений російською вакциною та зробив ревакцинацію.