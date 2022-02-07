У Японії створили унікальний гаджет для моніторингу соціальних сторінок
У Японії розробили унікальний гаджет для моніторингу соціальних сторінок. Його ціна не перевищує 100 доларів, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Гаджет від Thanko може стати довгоочікуваним аксесуаром для активних користувачів соціальних мереж. Він призначений для використання в якості додаткового дисплея для вашого комп'ютера або ж ноутбука.
Водночас абревіатура TL у назві гаджету означає timeline та перекладається як стрічка новин.
Пристрій підключається до, наприклад, комп'ютера, завдяки кабелю HDMI й живиться через USB-адаптер.
Характеристики гаджету:
- екран з роздільною здатністю 400х1280 пікселів;
- діагональ - 7,9 дюйма;
- розміри - 70 х 280 х 16 мм;
- вага - 175 г;
- сумісність з Windows та Mac
Вартість пристрою становить майже 100 доларів.