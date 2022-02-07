У Японії створили унікальний гаджет для моніторингу соціальних сторінок

У Японії розробили унікальний гаджет для моніторингу соціальних сторінок. Його ціна не перевищує 100 доларів, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Гаджет від Thanko може стати довгоочікуваним аксесуаром для активних користувачів соціальних мереж. Він призначений для використання в якості додаткового дисплея для вашого комп'ютера або ж ноутбука.

Водночас абревіатура TL у назві гаджету означає timeline та перекладається як стрічка новин.

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Пристрій підключається до, наприклад, комп'ютера, завдяки кабелю HDMI й живиться через USB-адаптер.

Характеристики гаджету:

  • екран з роздільною здатністю 400х1280 пікселів;
  • діагональ - 7,9 дюйма;
  • розміри - 70 х 280 х 16 мм;
  • вага - 175 г;
  • сумісність з Windows та Mac

Вартість пристрою становить майже 100 доларів.

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