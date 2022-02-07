BMW зробить зарядку для своїх електромобілів безкоштовною

У BMW оголосили, що електромобілі, продані в США, отримають право безкоштовної зарядки на 3000 публічних зарядних станцій в країні протягом двох років. Єдиний ліміт - це обмеження щоденного сеансу зарядки 30 хвилинами, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Програма набере чинності з виходом на ринок США нових iX xDrive50, i4 eDrive40 і i4 M50 в березні. Цікаво, що нова пропозиція не збільшує вартість транспортних засобів. Дворічний період починається з дня покупки. Клієнти отримають доступ до 3000 зарядних пристроїв мережі Electrify America по всій країні.

Electrify America управляє найбільшою в Америці відкритою мережею надшвидких зарядних станцій потужністю від 150 до 350 кВт. Власники баварських електромобілів зможуть знайти найближчу або найбільш зручну зарядну станцію за допомогою програми myBMWapp або Програми Electrify America. Додатки також дозволять водіям визначати, чи доступні Зарядні пристрої, і отримувати Інструкції про те, як туди дістатися.