Кремль не чекає "переломів" за підсумками зустрічі Путіна та Макрона

Зустріч президентів РФ та Франції Володимира Путіна та Еммануеля Макрона обіцяє бути тривалою та об'ємною за змістом, але рішучих "переломів" за її підсумками навряд чи очікується, заявив прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє "Интерфакс".

"Ми очікуємо дуже субстантивне і тривале, об'ємне за часом та контентом обговорення" , - сказав Пєсков журналістам.

За його словами, під час переговорів у понеділок домінуватиме "тема напруженості в Європі, пов'язана із ситуацією навколо України, тема гарантій безпеки для РФ".

"Еммануель Макрон очолює зараз країну, яка головує в Євросоюзі. Це дуже важливо. Звичайно, ситуація надто складна, щоб очікувати на якісь рішучі переломи в ході однієї зустрічі" , - зауважив представник Кремля.

Він нагадав, що президент Франції приїде до Москви з "певними ідеями щодо пошуку можливих варіантів розрядки напруженості в Європі".

Прессекретар російського президента повідомив журналістам, що зустріч розпочнеться близько 16:00 за Києвом. Вона буде продовжена за робочим обідом. Після цього Путін та Макрон проведуть спільну пресконференцію.