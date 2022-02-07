Сім порід собак, які можуть бути небезпечні для дітей

Собака може стати чудовим доповненням до вашої сім'ї, але якщо серед її членів є маленькі діти, то такі породи, як чихуахуа, чау-чау, акіта-іну, шарпей стануть поганим вибором, повідомляє Профиль.

Ці породи можуть бути небезпечні для малюків, тому що не люблять подразнювання і віддають перевагу спокійній обстановці. Звична дитяча поведінка може стати приводом для укусу. А грубі ігри деяких собак не навмисне можуть травмувати дитину.

Чихуахуа

Вихованець, як правило, дуже прив'язаний до однієї людини й не зацікавлений у спілкуванні з іншими людьми. Якщо чихуахуа відчуває, що дитина вторгається у її простір, є великий ризик укусу. Ця порода може бути дуже примхливою, не бажаючи, щоб навколо неї відбувалося щось тривожне чи дратівливе. Крім того, собака дуже чутлива до грубого поводження, їй потрібна спокійна обстановка. Чихуахуа краще відносяться до дітей старшого віку.

Акіта-іну

Оскільки акіта-іну - трохи сувора собака, вона не дуже любить різні підразнення та інші дитячі витівки. Тільки у дорослому віці дитина може повністю поважати межі цього вихованця. Ще більшу небезпеку тварина представляє гостей з дітьми, оскільки акіта-іну часто погано ставиться до сторонніх.

Чау-чау

Цей собака не терпить незнайомців та інших домашніх тварин. Чау-чау може бути не в настрої, коли з ним спробує грати дитина, і тоді є ризик укусу. Агресію собака здатна проявити, якщо активна дитина раптово порушить її сон.

Грейхаунд

Це відмінний компаньйон для дітей старшого віку, але для малюків грейхаунд часто становить небезпеку. Цій породі не подобається хаос та неспокійна обстановка. Маленька дитина може легко налякати собаку, що призведе до укусів. Грейхаунд погано уживається з галасливими домочадцями і є гарною породою для людей похилого віку.

Ротвейлер

Собака дорослішає повільно, через що щеняча поведінка зберігається навіть тоді, коли ротвейлер досягає великих розмірів. Вихованець схильний до грубих ігор, а також йому буває важко відрізнити безневинну дитячу витівку від вторгнення в будинок. Оскільки ротвейлер – це сторожовий собака, його агресивна реакція може поширитися на дітей, які бігають і зчиняють шум.

Шарпей

Антисоціальний собака з дуже сильними територіальними тенденціями. Шарпей здебільшого не уживається з іншими домашніми тваринами та не любить дітей. Цей вихованець часто прив'язаний лише до однієї людини в будинку. Шарпей може поводитися неспокійно та агресивно, коли в гості приходить незнайома компанія, включаючи дітей.

Сибірський хаскі

Неймовірно гіперактивна та нестійка порода, яка може шокувати ваших та сторонніх дітей молодшого віку. Сибірський хаскі - досить товариський вихованець, який любить надавати знаки уваги за допомогою укусів. Крім того, тварина схильна до грубих ігор, які можуть травмувати дитину.