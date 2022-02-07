Пальне продовжує дорожчати

Роздрібні мережі АЗС в Україні з 4 по 7 лютого підвищили вартість бензину і дизельного палива в межах 0,2-1,6 гривні за літр, свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.

На станціях мережі "БРСМ-Нафта" бензини подорожчали на 45 копійок: бензин А-92 — до 31,53 грн/л, бензин А-95 — до 32,53 грн/л. Ціна ДП зросла на 55 копійок, до 31,53 грн/л.

Дизельне паливо в мережі SOCAR подорожчало на 1 грн/л, до 36,98 грн/л.

На станціях Prime всі види палива подорожчали на 50 копійок. Так, ціна на А-92 збільшилася до 32,50 грн/л, на А-95 — до 33,50 грн/л, на ДП — до 32,00 грн/л.

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"Укр-Петроль", Chipo, "Авантаж 7" підвищили ціни на бензин і дизельне паливо на 1 грн/л.

На станціях "Овіс" все паливо подорожчало на 1,5 грн/л.

Мережі AMIC, KLO, Motto, "Нефтек" та інші підвищили ціни на паливо в межах 0,2-1,6 грн/л.

Зростання цін стало результатом коригування вартості палив напередодні, 3 лютого, відповідно до постанови Уряду про граничну торговельну націнку.