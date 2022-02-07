У Мінцифри пояснили, як підліткам отримати тисячу за вакцинацію

У Міністерстві цифрової трансформації України роз'яснили, як підліткам отримати кошти за програмою "єПідтримка", повідомляє Укрiнформ.

"Відсьогодні українці віком від 14 років можуть отримати 1000 гривень "єПідтримки". Щоб отримати гроші за вакцинацію, потрібно: 1.Відкрити картку "єПідтримки" в одному з банків-партнерів. 2.Подати заявку в застосунку "Дія" - натиснути Послуги - "єПідтримка" - Отримати допомогу" , - ідеться в повідомленні Мінцифри.

Також інформацію про те, як отримати кошти можна дізнатися на сайті програми – e-aid.diia.gov.ua.

Крім цього, розширився і перелік бізнесів, які підпадають під проєкт. Тепер гроші можна буде витратити на: освітні курси для себе або своєї дитини, спортивні товари, канцтовари.