Відбивні зі свинини на сковороді: рецепт соковитого м'яса і маринаду

Апетитне свиняче м'ясо часто вибирають господині для приготування різних страв. Ціна повністю відповідає якості, а нескладні рецепти допомагають зробити з будь-якої частини тушки дивовижне блюдо, повідомляє УНІАН.

Далі рецепти відбивних, с кращими варіаціями маринадів. Ви можете використовувати ті, що вказані в рецептах, або вибрати один з представлених на картинці.

Який маринад обрати для відбивних / Інфографіка УНІАН

Свинячі відбивні - рецепт в клярі

Свиняча вирізка - 500 г

Яйце куряче - 3 шт.

Часник (за бажанням) - 2-4 зубчики

Сіль - 1-2 ч.л

Чорний мелений перець - 1-2 ч.л

Рослинна олія - 6 ст.л

Борошно пшеничне - 10 ст.л

Сметана - 3 ст.л.

М'ясо вимити, обсушити, розрізати на порційні шматки товщиною в 1 см. Відбити молотком з обох сторін, посолити, поперчити. Зробити кляр: яйця розбити в тарілку, додати сметану, і подрібнений часник. Збити віночком.

Свинячі відбивні обваляти в борошні, потім вмочити в клярі. Смажити на розігрітій сковороді, змащеній олією, з кожного боку по 5 хвилин.

Свинячі відбивні в паніровці

Свинина (ошийок) - 400 г

Яйце велике - 1 шт. (або 2 шт. середніх)

Часник - 4 зубчики

Сухарі панірувальні - 80 г

Масло рослинне - 60 мл

Сіль - 0,5 ч.л

Перець чорний мелений - 1/3 ч.л.

Свинину промити, обсушити, нарізати на порційні шматки. Відбити молотком з двох сторін, в мисці з'єднати яйця, сіль і перець. Часник пропустити через прес, додати в миску, масу перемішати до однорідності. Шматки свинини опустити в яєчну суміш і перемішати так, щоб маса повністю покривала відбивні.

Ємність накрити кришкою, поставити в холодильник на 4-5 годин або на ніч. По закінченні цього часу дістати м'ясо, обваляти кожен шматок в панірувальних сухарях. На сковороді розігріти олію, смажити відбивні на середньому вогні по 5 хвилин з кожного боку.

Свинячі відбивні під вершково-грибним соусом

Свинина (корейка без кістки) - 500 г

Печериці - 150 г

Цибуля ріпчаста - 130 г (1 шт.)

Вершки - 200 мл

Кетчуп чилі - 1 ст.л

Часник сушений - 0,5 ч.л

Паприка мелена - 0,5 ч.л

Базилік сушений - 0,5 ч.л

Сіль - на смак

Перець чорний мелений - на свій смак

Олія соняшникова - 60 мл.

Свинячу тушку нарізати на порційні шматки, кожен шматочок кілька разів проткнути виделкою. Перекласти свинину в миску, посолити, поперчити, додати паприку і сушений часник. Влити трохи соняшникової олії, перемішати й залишити маринуватися мінімум на 30 хвилин.

Розігріти сковороду, викласти на неї відбивні. Обсмажувати на сильному вогні з кожного боку по 5 хвилин. Гриби очистити, але не мити. Ріпчасту цибулю дрібно нарізати. Викласти відбивні в форму для запікання, накрити фольгою і відставити в сторону. Розігріти духовку до 170°C.

Ще раз змастити сковороду маслом, викласти на неї гриби та цибулю. Смажити на сильному вогні 5-6 хвилин, потім додати вершки, базилік, сіль, чорний перець і кетчуп. Соус перемішати й довести до кипіння. Залити м'ясо, накрити фольгою і запікати в духовці 40 хвилин.

Свинячі відбивні з ананасами

Свинина (баликова частина) - 1 кг

Ананас консервований - 340 г (з 1 банки)

Кукурудза консервована - 3 ст.л.

Цибуля солодка (ялтинська) - 1 шт.

Сир твердий - 300 г

Масло рослинне - 20 г (для змазування пергаменту)

Сіль - на смак

Перець чорний мелений - до свого смаку.

Свиняче м'ясо вимити, обсушити, нарізати на шматки та відбити з двох сторін молотком. В кінці посолити й поперчити. Викласти в миску ананас, нарізаний шматочками, і ріпчасту цибулю. Додати кукурудзу, перемішати.

Змастити пергамент маслом, викласти відбивні. Зверху додати начинку і тертий сир. Запікати відбивні в духовці при 200°C 20-25 хвилин.