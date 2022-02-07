Валютний ринок понеділка: хід торгів

Зміцнення гривні до долара та євро продовжилося у понеділок 7 лютого. Інтерес до купівлі валюти з боку компаній-нерезидентів знижується. НАК «Нафтогаз України» також призупинив закупівлі, а експортери навпаки збільшують пропозицію валюти.

Як наслідок, на ринку виник дисбаланс між попитом і пропозицією, внаслідок якого котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку опустилися нижче за психологічний рівень 28 гривень.

Ситуацію як і минулого тижня рятує Національний банк. Сьогодні він майже від початку торгів знаходиться на ринку, викуповуючи надлишки пропозиції валюти. Спочатку Нацбанк просто викуповував дешевші пропозиції валюти (за ціною від 28,01 гривень і нижче). Потім, зрозумівши, що це слабко допомагає, встановив ордер на покупку валюти за ціною 27,99 гривень, але зробив це не в Bloomberg, а в менш популярній Refinitiv (колишній Thomson Reuters). За попередньою інформацією, на момент написання статті Нацбанк вже придбав близько 50 млн доларів.

Продовжує знижуватися і курс готівкового долара. Вранці столичні оптові обмінники розпочали продаж готівкового «американця» по 28,02-28,04 гривень, але вже до обіду він подешевшав до 27,97-27,98 гривень. Оператори готівкового валютного ринку сигналізують про зниження активності покупців та зменшення сум угод.

Євро на FOREX у понеділок намагається скоригуватися до американського долара після бурхливого зростання минулого тижня і вже опустився до позначки 1,1415 долара. Це на 67 пунктів нижче за досягнутий минулої п'ятниці максимум. Готівковий євро також дешевшає за готівковим доларом. Вранці його продавали по 32,00-32,02 гривні, а до обіду цінник опустили до 31,90-31,92 гривні. Тобто, якщо долар за півдня подешевшав на 5 копійок, то євро – на цілих 10.

Російський рубль у понеділок зміцнився до більш ніж тритижневого максимуму по відношенню до зростання цін на нафту, але стримується побоюваннями щодо можливого російського вторгнення в Україну. На момент написання він досяг 75,40 руб/$. Готівковий рубль у столиці сьогодні продають по 3,67-3,68 гривні за 10 рублів.