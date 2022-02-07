Багажник-трансформер на дах автомобіля навчили опускатись

Норвезька фірма Dropracks вдосконалила традиційну систему кріплень для перевезення негабаритних речей автомобілем. Рухомий багажник значно полегшує завантаження та розвантаження, повідомляє 24 Канал.

Багажник на дах Dropracks, розроблений у Норвегії, демонструє новий підхід до перевезення негабаритів – велосипедів, байдарок, лиж тощо.

Багажник на дах можна підняти або опустити відповідно до потреб, що полегшує завантаження та розвантаження речей. Багажник складається з нерухомої секції, що залишається закріпленою на даху, а також стійки, яка опускається та підіймається одним натисканням кнопки. Коли рухома частина стає горизонтально, можна завантажувати чи розвантажувати речі значно зручніше, ніж зі звичайним багажником на даху.

Dropracks доступний у двох версіях: Sport і XL. Версія Sport пропонує вантажність до 75 кг і ширину вантажу у 140 см. Сам багажник важить 29 кг. Версія XL має ширину вантажу 160 см та може утримати до 80 кг вантажу. Ця модель краще працює на фургонах, великих позашляховиках. Вартість Dropracks Sport становить 1950 євро, тоді як версія XL коштує 2250 євро.