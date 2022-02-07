Кулеба прокоментував пояснення Німеччини щодо відмови постачати зброю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба продовжить переконувати Німеччину з метою отримання згоди на постачання в Україну воєнної допомоги.﻿ Про це він сказав під час онлайн-брифінгу, повідомляє УНІАН.

"Якби я втратив надію з цього чи будь-якого іншого питання, то напевно я б не робив свою роботу, тому що навіщо щось робити, якщо ти в це не віриш. Завжди треба займатися тільки тим, у що ти справді віриш і у чому переконаний. Тому так, питання військових постачань до України з Німеччини або з третіх країн чи міжнародних організацій, які потребують на це дозвіл Німеччини, буде на порядку денному моїх переговорів сьогодні (з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок - ред)" , - сказав він.

Також глава МЗС зазначив, що обговорюватиме з німецькою колегою Бербок й інші теми, в тому числі ті, де Україна та Німеччина мають гарний рівень співробітництва. Але він визнав, що існують й проблемні питання, щодо яких треба працювати з Німеччиною.

Кулеба зауважив, що Німеччина неодноразово пояснювала небажання постачати зброю Україні.

"Ми вважаємо ці пояснення стосовно України несправедливими. Ми вважаємо, що є більш широкий простір для дій Німеччини, але ми маємо поважати позицію держави. Втім, це не означає, що ми не повинні з нею працювати. Тому ми безумовно будемо й надалі працювати з Німеччиною з цього питання" , - сказав міністр.

Водночас він наголосив, що відносини України з Німеччиною не зводяться виключно до питання постачання зброї, оскільки ці відносини є набагато ширшими.

Також глава МЗС окремо додав, що питання зброї для України буде порушуватися 8 лютого і під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Києва.

"І так само ми будемо обговорювати цю тему завтра під час візиту президента Макрона, тому що коли йдеться про зміцнення України і українських Збройних сил, не може бути країн-винятків, з якими ми цю тему не порушуємо" , - сказав Кулеба.

18 січня канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом відвернути можливість вторгнення Російської Федерації в Україну.