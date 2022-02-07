У метавсесвіті встановили особисті межі аватарів

Американка Ніна Джейн Патель поскаржилася на групове згвалтування у метавсесвіті Meta Horizon, раніше Facebook, повідомляє Сьогодні.

43-річна жінка та інші користувачі Meta скаржаться на порушення особистих кордонів аж до харрасменту та сексуального насильства, через що аватарам заборонили наближатися один до одного.

Раніше віртуальні персонажі Horizon World могли пересуватися хаотично і наближатися один до одного, то тепер їх розташували на відстані витягнутої руки.

У майбутньому розмір особистих кордонів користувачі матимуть змогу визначати самостійно, запевнили розробники.

Це допоможе встановити поведінкові норми для нового середовища, як віртуальна реальність, пояснили в Meta.

Повністю відключити встановлені межі у користувачів Meta Horizon не вийде і з поточними налаштуваннями: якщо аватар підійде надто близько до іншого, його руки перестануть світитися.