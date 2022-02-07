Гематолог назвала причину кровотечі з носа взимку

Чому під час морозів частіше бувають ситуації, коли з носа раптом іде кров? Лікар-гематолог Діана Кім пояснила, що на це є дві причини, повідомляє Российская газета.

Взимку, коли людина постійно стикається з перепадами температури – теплим та сухим повітрям у приміщенні, де працює опалення, та холодним і навіть морозним на вулиці – відбувається пошкодження слизової оболонки носа. Мікроранки призводять до кровотеч, які, в принципі, не є небезпечними.

Інша причина у перепадах атмосферного тиску. При його підвищенні можуть страждати судини. У такому разі краще звернутися до лікаря-терапевта.

Діана Кім попередила, що якщо носові кровотечі турбують людину регулярно, то треба здатися спочатку фахівцеві - отоларингологу. Він огляне слизову оболонку носа і визначить, справа в слизовій оболонці або в пошкодженні судин. Якщо ж він не виявить патологій, тоді слід звернутися з гематологом - причини кровотеч можуть бути серйознішими, починаючи з поліпів і закінчуючи пухлинами та проблемами з ендокринною системою.