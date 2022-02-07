NASA показала тренування астронавтів місячної місії

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) США опублікувало знімки, що демонструють підготовку астронавтів до місячної місії, повідомляє 3Dnews.

Знімки зроблені всередині гігантського резервуара з водою в Лабораторії нейтральної плавучості NASA (NASA) у Космічному центрі імені Джонсона в Х'юстоні (штат Техас). Попри слабке освітлення, на знімку можна розрізнити у тьмяному світлі дві фігури майбутніх учасників експедиції на поверхні, що відтворює рельєф Місяця.

Цей агрегат призначений для імітації умов, з якими доведеться астронавтам зіткнутися під час першого в історії пілотованого польоту на південний полюс Місяця в рамках майбутніх місій Artemis.

Зокрема, тренування в резервуарі дозволять астронавтам освоїтися з роботою в умовах слабкої гравітації на Місяці, тоді як система відтворює тьмяні умови освітлення на південному полюсі супутника Землі, де сонячне світло проявляється лише на кілька градусів вище за горизонт.

"Дайвери в Лабораторії нейтральної плавучості NASA вимкнули світло, щоб імітувати те, що астронавт (місії) Artemis може зустріти на південному полюсі Місяця - довгі темні тіні", - повідомляється в акаунті Космічного центру імені Джонсона в Твіттері.

У ході тренувань у басейні глибиною 128 м астронавти навчатимуться виконання операцій з видобутку зразків місячного реголіту з використанням різних інструментів, роботи з місячним посадковим модулем і, звичайно ж, тренуватимуться встановлювати американський прапор.