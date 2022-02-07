МАУ літатиме з Києва до столиці Болгарії
Літаки авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) здійснюватимуть рейси з Києва до столиці Болгарії, міста Софії, повідомляє УНІАН.
Відповідні дозволи авіаперевізник отримав від Державіаслужби.
Згідно з наказом Державіаслужби, МАУ дозволяється виконувати польоти за маршрутом Київ-Софія з частотою 7 рейсів на тиждень, починаючи з 9 лютого 2022 року.
Раніше МАУ отримала дозволи на виконання рейсів з Києва до італійського міста Ольбія, що на острові Сардинія, починаючи з 1 лютого 2022 року.
Також авіакомпанія анонсувала перезавантаження низки маршрутів та запуск нових напрямків в рамках літнього сезону-2022.