"У жодних форматах": Путін не приєднається до Мюнхенської конференції

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не планує брати участь у Мюнхенській конференції з безпеки.﻿ Про це, посилаючись на російські ЗМІ, повідомляє Новое время.

"У Путіна немає в планах участі в Мюнхенській конференції ні в яких форматах" , - сказав він.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що питання участі президента України Володимира Зеленського у Мюнхенській конференції з безпеки опрацьовується.

Напередодні голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер повідомив, що Зеленського запросили для участі в конференції. Цього року вона відбудеться у очному режимі з 18 по 20 лютого.