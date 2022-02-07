"У жодних форматах": Путін не приєднається до Мюнхенської конференції
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не планує брати участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Про це, посилаючись на російські ЗМІ, повідомляє Новое время.
"У Путіна немає в планах участі в Мюнхенській конференції ні в яких форматах", - сказав він.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що питання участі президента України Володимира Зеленського у Мюнхенській конференції з безпеки опрацьовується.
Напередодні голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер повідомив, що Зеленського запросили для участі в конференції. Цього року вона відбудеться у очному режимі з 18 по 20 лютого.