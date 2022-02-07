Великобританія та Ірландія подали заявку на проведення Євро-2028 з футболу

Федерації футболу Англії, Шотландії, Вельсу, Північної Ірландії та Республіки Ірландії оголосили про спільну заявку на проведення Євро-2028, пише Андрій Вирва, РБК-Україна.

П'ять футбольних асоціацій у своїй заяві зазначили, що сконцентруються на проведенні континентальної першості та відмовились від пропозиції провести Чемпіонат світу 2030.

"Загалом п’ять асоціацій вирішили зосередитися виключно на офіційній заявці на проведення Євро-2028 і погодилися не брати участь у торгах за право проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року" , – йдеться у спільній заяві футбольних асоціацій Англії, Північної Ірландії, Шотландії, Уельсу та Республіки Ірландія.

Крім того в заяві сказано, що Великобританія та Республіка Ірландія можуть запропонувати УЄФА та європейському футболу щось особливе у 2028 році – компактну та унікальну п’ятисторонню співпрацю, яка забезпечить чудовий досвід для команд та вболівальників.

На Євро-2020 лондонський стадіон "Вемблі" прийняв десять матчів, зокрема півфінали та фінал турніру.

Ще чотири матчі Чемпіонату Європи-2020 пройшли в Шотландії на стадіоні "Гемпден-Парк" (Глазго).