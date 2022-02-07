Ткаченко звинуватив іноземні ЗМІ у поширенні фейків про Україну

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що іноземні ЗМІ у деяких випадках розповсюджують фейкові новини на тлі можливого вторгнення Росії в Україну.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Вони [іноземні ЗМІ, - ред.] також можуть бути інструментом впливу, джерелом дезінформації, яка вигідна насамперед урядам чи спецслужбам власних країн. Найсвіжіший приклад – чергова стаття у німецькій Bild, яка вже публікувала сумну карту "окупації України". Тепер бачу там нові "страшилки" про табори для незгодних із путінською політикою. Це, звичайно, не відповідає дійсності" , – написав Ткаченко.

Він закликав користуватися лише офіційними джерелами інформації: Офісом президента, Міноборони, МЗС та МВС, які "запевняють, що Україна готова до будь-якого розвитку ситуації, хоча широкомасштабний конфлікт вважаємо малоймовірним".

Ткаченко також закликав західних журналістів "не вважати ОРДЛО ньюзмейкерами та утриматися від поїздок туди з огляду на безпеку".