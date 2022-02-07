Volvo потай представили новий кросовер

Тихо і без будь-якого антуражу компанія Volvo оновила найменший кросовер у своїй лінійці – Volvo XC40. І цього разу рестайлінг дійсно можна назвати «мінорним», оскільки автолюбитель, що не цікавляться машинами, навіть не знайде в свіжих машинах жодної відмінності, повідомляє Автоновости дня.

А вони, звісно, є. Перш за все, в очі кидаються скошені знизу фари, як у електричного C40 Recharge, задні ліхтарі з трохи іншою "начинкою" і новий передній бампер з вертикальними бічними секціями, що теж дістався XC40 від електромобіля.

У салоні, втім, рестайлінговий XC40 і справді нічим не відрізняється від колишнього - вся різниця прихована у візуально невидимих оновленнях мультимедійної системи. А щодо «техніки» змін немає зовсім – у строю залишилися і бензинові, і плагін-гібридні, і суто електричні силові установки.

Базові XC40 оснащуються 1,5-літровою 129-сильною «турботрійкою», восьмиступінчастим «автоматом» та переднім приводом. Як альтернатива європейцям доступні як «м'які гібриди» з 48-вольтовим стартер-генератором, так і 2,0-літрові турбомотори потужністю 163, 197 і 250 сил. Привід може бути переднім або повним, причому 197-сильним кросоверам повний привід доступний лише за доплату, а 250-сильним – вже в базовому оснащенні.

Інтер'єр Volvo XC40 Фото Volvo

Крім того, в Європі продаються звичайні гібридні XC40, які можна заряджати від мережі - вони видають або 129, або 180 кінських сил і проїжджають електрикою до 45 кілометрів. При цьому повністю електричні XC40 можуть проїхати на електротязі майже в 10 разів більше (до 423 км за циклом WLTP), а оснащуються вони або одномоторною або двомоторною силовою установкою потужністю 231 і 204 к.с. відповідно.