Прем'єр Австралії закликав громадян країни покинути Україну

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон за підсумками засідання комітету національної безпеки закликав громадян країни негайно залишити Україну, повідомляє Лента.Ру.

Моррісон заявив, що австралійська влада звернулася до співгромадян з чітким посилом про те, що необхідно якнайшвидше виїхати з України.

"Більшість тих, австралійців, які живуть в Україні, їх життя проходять в Україні. У багатьох із них - подвійне громадянство" , - уточнив прем'єр.

Він наголосив, що зараз саме час для від'їзду.

Глава уряду також закликав Росію продовжувати брати участь у дискусіях з іншими країнами, які хочуть зробити свій внесок у врегулювання кризи в Україні.