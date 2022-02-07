Про модні головні убори весна - літо 2022: кепки та бейсболки

Не повірите, але кепки підходять не лише для спортивного стилю, та й для ділового. Головне – підібрати модель необхідного дизайну, повідомляє 365woman.ru.

Головний убір має комбінаторні якості, тому її люблять багато модельєрів, так що у весняному гардеробі 2022 року кепки обов'язково повинні бути в жіночому гардеробі.

Отже, які ж кепки потрібно купувати для весняного гардеробу? По-перше, слід запам'ятати, що наш головний убір відрізняється від бейсболки матеріалом, з якого виготовлений. Кепка виготовляється з щільного матеріалу, і може бути в будь-якому стилі.

Цієї весни в моді будуть головні убори зі шкіри або твіду. У модних колекціях використані об'ємні та високі кепки. Особливо в моді буде гібрид кепки та берета. Причому вибирати такий головний убір слід із світлої шкіри.

Кепка - аксесуар, який зробить спортивний і діловий образ модним.

Варто пам'ятати про загальне послання образу. Модною буде ретро-тема. Наприклад, можна створити вбрання в жокейському стилі, який складається з чобіт до колін, звужених лосин та укороченої курточки.

Багато брендів у колекціях представлені бейсболки реперського стилю, із зображенням логотипів спортивних команд, а також з незвичайними принтами.