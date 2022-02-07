Назарбаєв офіційно позбавлений головування в Радбезі та Асамблеї Казахстану

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав конституційний закон "Про внесення змін та доповнень до деяких конституційних законів республіки", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Закон стосується зокрема необхідності узгодження з лідером нації Нурсултаном Назарбаєвим державних ініціатив.

Мажиліс (нижня палата парламенту) з ініціативи сенату прийняв поправку до закону "Про першого президента Казахстану", якою виключалася норма про те, що ініціативи, що розробляються, за основними напрямками внутрішньої і зовнішньої політики узгоджуються з Назарбаєвим.

Поряд із цим закон передбачає зміни до статті закону "Про першого президента", що стосується його статусу та повноважень. Відповідно до цих змін Назарбаєв не очолюватиме Асамблею народу Казахстану та Раду безпеки. Водночас збереглася норма про те, що Назарбаєв може виступати перед парламентом та його палатами, брати участь у засіданнях уряду під час обговорення важливих для країни питань, входити до складу Конституційної ради Казахстану.

Токаєв також підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів республіки Казахстану", який передбачає передачу повноважень голови Асамблеї народу Казахстану та голови Ради безпеки президенту Казахстану.