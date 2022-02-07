Канадські вчені встановили, що ожиріння погіршує розумові здібності

Збільшення внутрішніх жирових відкладень негативно впливає на когнітивні здібності людини, особливо швидкість обробки інформації. Такого висновку дійшли канадські вчені, повідомляє Российская газета.

Дослідження проводилося більш ніж на 9 тисяч учасників у віці від 30 до 75 років (56 відсотків з них - жінки). Майже 7 тисяч людей пройшли магнітно-резонансну томографію (МРТ) для виміру абдомінального жиру, що оточує внутрішні органи. Одночасно досліджувалися ділянку мозку зі зниженим припливом крові.

Як зазначає професор медицини та провідний автор дослідження Соня Ананд, результати роботи показують, що стратегії щодо запобігання чи зменшення надлишкового жиру в організмі можуть зберегти когнітивні функції. І чим більше жиру в організмі, тим нижчі когнітивні здібності. При цьому когнітивну функцію оцінювали тестом DSST. Це тест заміни символів цифрами (ТЗСЦ) – одна з методик перевірки інтелекту.

Співавтор роботи Ерік Сміт наголошує, що якщо підтримувати здорову вагу та оптимальний вміст жиру в організмі, то більше шансів запобігти старечій деменції.