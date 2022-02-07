Стрілянина на Південмаші: військові розповіли деталі нападу

Військовослужбовці Жанна Шарова та Ігор Семенченко, які отримали поранення внаслідок масового розстрілу на Південмаші у Дніпрі, розповіли подробиці нападу, повідомляє ТСН.

Вони зазначили, що із підозрюваним Артемієм Рябчуком жодних конфліктів не мали.

За словами Ігоря Семенченка, незадовго до того, як відкрити вогонь, підозрюваний читав книгу та був спокійний.

А Жанна Шарова повідомила, що не була знайома із Рябчуком.

«Я цього чоловіка взагалі не знала. Я тільки запам’ятала його обличчя. А так я навіть його імені і прізвища не знала. Я дуже рідко заступала в цей караул, де срочна служба. Я не знаю, чому він так вчинив» , — зазначила вона.

Наразі поранені Шарова та Семенченко все ще перебувають у реанімації, їх чекає тривале лікування та операції.

Нагадаємо, у ніч на 27 січня на території Південного машинобудівного заводу в Дніпрі солдат Нацгвардії Артемій Рябчук з автомата розстріляв варту військовослужбовців та втік зі зброєю. Загинуло п'ять людей — четверо військових та співробітниця заводу.

Незабаром Рябчука затримали. Слідство розглядає кілька версій того, що сталося.