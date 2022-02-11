Манікюр на День святого Валентина 2022

Красивые варианты дизайна маникюра на 14 февраля на любой вкус, который будет актуален даже после праздника, повідомляє Сьогодні.

Манікюр День святого Валентина 2022 повинен не просто бути актуальним 1 день, але й радувати як мінімум ще 3 тижні (не знімете ж ви його на другий день після свята).

Це свято настільки атмосферне і асоціативне, що окрім як сердечок, рожевого та червоного кольорів — на думку більше нічого не спадає. Те саме з тематичним дизайном манікюру. Але ми пропонуємо трохи розбавити звичну палітру, залишивши при цьому кокетство.

Манікюр на 14 лютого на довгі нігті

Манікюр на День закоханих на короткі нігті



